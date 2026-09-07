Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence
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Ruben Van Bommel, le fils de Mark Van Bommel, s'est fait remarquer ce samedi lors du choc néerlandais entre le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam. À une dizaine de minutes de la fin du match, il a percuté un joueur adverse avec violence, un geste qui aurait dû lui valoir un carton rouge et qui a été vivement critiqué par les observateurs.

Florent Malice

Aaron Bouwman l'a échappé belle : Ruben Van Bommel a bel et bien mis sa vie en danger

L'agression de Ruben Van Bommel sur l'Ajacide Aaron Bouwman n'en finit pas de faire parler d'elle aux Pays-Bas. Et pour cause : l'Ajax Amsterdam a publié une mise à jour concernant l'état de santé de son joueur, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Sorti après son violent contact avec Van Bommel en fin de rencontre, Bouwman a été transporté à l'hôpital où il est resté à l'observation.

Verdict : une contusion au poumon et au sternum, ainsi que de violentes douleurs à la tête. Bouwman a pu quitter l'hôpital en soirée, mais on s'attend à ce qu'il ne puisse pas retrouver les terrains avant quelques semaines, le club annonçant qu'il ne jouera plus au mois de septembre. Le fils de Mark Van Bommel aurait donc, vraisemblablement, vraiment mis la vie de son adversaire en danger avec son geste inconsidéré.

Ruben Van Bommel n'a pas été exclu pour cette intervention brutale, mais il risque d'entendre parler de cette affaire pendant longtemps encore...

Ruben Van Bommel, le fils de Mark Van Bommel, s'est fait remarquer ce samedi lors du choc néerlandais entre le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam. À une dizaine de minutes de la fin du match, il a percuté un joueur adverse avec violence, un geste qui aurait dû lui valoir un carton rouge et qui a été vivement critiqué par les observateurs.

Ruben Van Bommel (22 ans) réalise un excellent début de saison avec le PSV Eindhoven, dans un style très différent de son père à l'époque. Si l'actuel sélectionneur des Diables Rouges était un milieu de terrain défensif assez rugueux, son fils est un ailier gauche élégant, qui compte déjà 2 buts et 3 passes décisives cette saison en Eredivisie.

Mais parfois, le naturel revient apparemment au galop. C'est ce qui s'est passé ce samedi lors du choc entre l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven. Un match largement remporté par le PSV (1-3), et lors duquel Ruben Van Bommel a délivré une passe décisive sous les yeux de son paternel présent en tribunes. Malheureusement, il s'est aussi mis en évidence par un geste totalement déplacé.

Ruben Van Bommel, violent "comme papa" ? 

À dix minutes de la fin du match, Van Bommel est en effet intervenu très violemment lors d'un duel avec Aaron Bouwman. Tous deux se disputaient un ballon aérien, mais l'intervention de Ruben Van Bommel, épaule en avant, a brutalement envoyé Bouwman au sol. 

Un geste qui ne lui a valu qu'un carton jaune, sans que le VAR intervienne pour signaler que le jeune néerlandais devait être exclu. Les analystes d'ESPN n'en revenaient pas. "Si ça, ce n'est pas un carton rouge...", déclarait Marciano Vink. 

Hugo Borst, de son côté, allait plus loin, estimant que ce genre de comportement n'était pas nouveau dans la famille Van Bommel, et pas non plus de la part de Ruben Van Bommel. "C'est une tentative de meurtre. Je lui conseille d'aller chez le psychiatre", assène le célèbre éditorialiste néerlandais. "Il a perdu le contrôle, c'est un pétage de plombs absurde".

"Je me rappelle d'un incident avec l'AZ lors duquel il s'était comporté de la même façon. Si on n'y fait rien, cela deviendra un problème récurrent", estime Borst. "Son père et son grand-père (Bert Van Marwijk, nda) avaient ce même souci, il y est génétiquement prédisposé". 

Peter Bosz défend Ruben Van Bommel 

L'entraîneur du PSV Eindhoven, Peter Bosz, n'était pas d'accord et a tenu à défendre son joueur. "Ruben a fait le match qu'il falllait. Il a rempli ses tâches défensives le couteau entre les dents. C'est comme ça qu'il faut jouer ce genre de match. C'est du football, ça arrive. C'est un duel comme un autre, il ne va pas pour mettre un coup à son adversaire", estime-t-il au micro d'ESPN après la rencontre. 

Aaron Bouwman, lui, a dû être transporté à l'hôpital. "Quand Ruben a appris ça, alors que le vestiaire faisait la fête, il était très touché. Il l'a mal vécu", affirme Peter Bosz. Mais quand un journaliste lui demande ce qu'il "conseillerait" à Van Bommel après cet incident, Bosz est très clair : "Je lui conseillerais de continuer de la même façon, de faire son travail défensif et d'aller au duel".

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