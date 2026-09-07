Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

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Ruben Van Bommel, le fils de Mark Van Bommel, s'est fait remarquer ce samedi lors du choc néerlandais entre le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam. À une dizaine de minutes de la fin du match, il a percuté un joueur adverse avec violence, un geste qui aurait dû lui valoir un carton rouge et qui a été vivement critiqué par les observateurs.