Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

Scott Crabbé, journaliste football
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Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau
Photo: © photonews
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Malines a débuté la saison de manière décevante, avec seulement 3 points sur 21. N'ayant toujours pas remporté de victoire, l'équipe occupe actuellement la dernière place du classement de Pro League. Elle continue donc de se remettre en question durant cette trêve internationale. Mais toujours sous la houlette de Fred Vanderbiest, qui sera toujours bel et bien aux commandes du groupe à la reprise.

Les succès de la saison dernière ne vous garantissent qu'à peine quelques onces de crédit supplémentaire quand les choses sérieuses reprennent. Michiel Jonckheere l'a par exemple vécu à Courtrai : en tant qu'ancien joueur du club et entraîneur à créditer de la remontée immédiate en D1A, il pensait sans doute disposer d'un peu plus de temps.

Malines ne veut pas suivre le mauvais exemple courtraisien

Résultat : il est le premier entraîneur limogé de l'élite, quelques jours seulement après la fin d'un mercato décevant, avant même la première trêve internationale de la saison. Une trêve qui aurait pu être le théâtre d'autres réajustements sur les bancs.

Les regards se sont notamment tournés vers Malines, où l'ambiance est loin d'être au beau fixe comme la saison dernière. Mais Fred Vanderbiest est toujours là et le sera encore dans deux semaines. Son directeur sportif Tom Caluwé le défend d'ailleurs publiquement dans Het Nieuwsblad.

Fred Vanderbiest confirmé

"Nous voulons être un club à l'écoute de nos supporters, surtout en ces temps difficiles. Pour certains d'entre eux, une autre décision aurait été logique ; d'un autre côté, je vois ce que nous faisons et où nous pouvons aller", explique-t-il.


Le board du KV veut voir plus loin que les résultats : "Nous n'avons pas imposé de délai. Il était important pour nous de constater des progrès et de constater le soutien du groupe. Nous l'avons clairement vu lors des matchs contre Anderlecht et Lommel. C'est pourquoi je reste convaincu qu'avec Fred, nous allons enfin engranger ces points si précieux". Lors de la reprise, Malines tentera de décrocher sa première victoire contre Saint-Trond.

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