"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les débuts de Mark van Bommel avec les Diables Rouges ont convaincu Marc Degryse, qui estime le Néerlandais différent de son prédécesseur Domenico Tedesco.

Marc Degryse a apprécié les premiers pas de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges face à l'Italie. L'ancien international belge, aujourd'hui consultant pour les médias flamands, a retenu l'état d'esprit affiché par le nouveau sélectionneur. Pour lui, le Néerlandais a plusieurs qualités qui pourraient permettre à la Belgique de retrouver de l'ambition.

Degryse se souvient des débuts prometteurs de Domenico Tedesco. En mars 2023, l'Italo-Allemand avait lancé son aventure belge par deux victoires, contre la Suède 0-3 et l'Allemagne 2-3. La suite avait été moins convaincante. "Un bon début. Nous étions tous optimistes lorsque Domenico Tedesco avait réalisé des débuts impressionnants contre l'Allemagne il y a trois ans. Après cela, les choses ont évolué différemment", via Het Laatste Nieuws. L'ancien Diable préfère attendre avant de tirer de grandes conclusions.

Van Bommel et Tedesco, deux profils différents

Degryse estime que van Bommel connaît mieux le football belge que son prédécesseur. "Mais en tant qu'entraîneur, van Bommel est totalement incomparable à Tedesco. Il sait de quoi il parle, il connaît notre championnat et la mentalité belge". Son passage par l'Antwerp lui a permis de découvrir les particularités du football belge. Une expérience qui pourrait lui être utile dans ses nouvelles fonctions.

Plus de charisme

L'ancien international apprécie le discours ambitieux du Néerlandais. "On sentait cette volonté de gagner, une valeur que le directeur technique Vincent Mannaert souhaite inculquer à la Fédération. Van Bommel la dégage". Pour Degryse, les intentions offensives ne doivent pas faire oublier l'essentiel. "Jouer un football attrayant et perdre malgré tout, ce n'est pas suffisant. Dès le premier jour, il a affiché son ambition de gagner en Italie. Il faut l'admirer pour cela".

Lire aussi… Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges
Le prochain rendez-vous face à la France permettra d'en apprendre plus sur cette nouvelle Belgique. "On verra lundi où nous en sommes face à la France".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - France en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (28/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France
Domenico Tedesco
Mark Van Bommel

Plus de news

Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

11:30
Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

11:00
Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

26/09
L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

19:00
L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

10:00
Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

21:30
"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

09:30
🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

16:05
"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

09:00
La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

08:00
L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

22:45
Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

23:00
Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

22:30
1
Les Diables savent à quoi s'attendre : la double décision de Zinedine Zidane suite au forfait de Kylian Mbappé

Les Diables savent à quoi s'attendre : la double décision de Zinedine Zidane suite au forfait de Kylian Mbappé

13:00
Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

22:05
Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

18:30
Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

21:00
Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

19:30
Cette Squadra verra la Ligue des Nations B avant de revoir une Coupe du Monde... Edito

Cette Squadra verra la Ligue des Nations B avant de revoir une Coupe du Monde...

15:30
"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

17:45
Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

16:55
Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

16:30
"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

15:00
"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

26/09
Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

26/09
1
Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

13:30
Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

14:00
"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

26/09
"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

26/09
Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

12:30
Romelu Lukaku et Donnarumma au bord de l'affrontement : voici ce qui a mis le feu aux poudres à Rome

Romelu Lukaku et Donnarumma au bord de l'affrontement : voici ce qui a mis le feu aux poudres à Rome

26/09
Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants

Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants

12:00
1
"Climatise", "surclasse" : la presse étrangère encense les Diables Rouges et Mika Godts

"Climatise", "surclasse" : la presse étrangère encense les Diables Rouges et Mika Godts

26/09
Un homme du match clair, des latéraux en souffrance : les notes des Diables face à l'Italie

Un homme du match clair, des latéraux en souffrance : les notes des Diables face à l'Italie

25/09
LIVE : Dodi Lukebakio fait le break en solo ! (0-2) Live

LIVE : Dodi Lukebakio fait le break en solo ! (0-2)

25/09
Anderlecht se frotte les mains : Sikan marque un but décisif avec l'Ukraine

Anderlecht se frotte les mains : Sikan marque un but décisif avec l'Ukraine

26/09

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 1-2 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-2 Danemark Danemark
Portugal Portugal 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 0-1 France France
Italie Italie 0-2 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 1-2 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 2-3 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Pogi Pogi a propos de Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard Eric Stevens Eric Stevens a propos de Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel JoBg JoBg a propos de Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro" Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux den strep den strep a propos de Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved