"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

Les débuts de Mark van Bommel avec les Diables Rouges ont convaincu Marc Degryse, qui estime le Néerlandais différent de son prédécesseur Domenico Tedesco.

Marc Degryse a apprécié les premiers pas de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges face à l'Italie. L'ancien international belge, aujourd'hui consultant pour les médias flamands, a retenu l'état d'esprit affiché par le nouveau sélectionneur. Pour lui, le Néerlandais a plusieurs qualités qui pourraient permettre à la Belgique de retrouver de l'ambition.

Degryse se souvient des débuts prometteurs de Domenico Tedesco. En mars 2023, l'Italo-Allemand avait lancé son aventure belge par deux victoires, contre la Suède 0-3 et l'Allemagne 2-3. La suite avait été moins convaincante. "Un bon début. Nous étions tous optimistes lorsque Domenico Tedesco avait réalisé des débuts impressionnants contre l'Allemagne il y a trois ans. Après cela, les choses ont évolué différemment", via Het Laatste Nieuws. L'ancien Diable préfère attendre avant de tirer de grandes conclusions.

Van Bommel et Tedesco, deux profils différents

Degryse estime que van Bommel connaît mieux le football belge que son prédécesseur. "Mais en tant qu'entraîneur, van Bommel est totalement incomparable à Tedesco. Il sait de quoi il parle, il connaît notre championnat et la mentalité belge". Son passage par l'Antwerp lui a permis de découvrir les particularités du football belge. Une expérience qui pourrait lui être utile dans ses nouvelles fonctions.

Plus de charisme

L'ancien international apprécie le discours ambitieux du Néerlandais. "On sentait cette volonté de gagner, une valeur que le directeur technique Vincent Mannaert souhaite inculquer à la Fédération. Van Bommel la dégage". Pour Degryse, les intentions offensives ne doivent pas faire oublier l'essentiel. "Jouer un football attrayant et perdre malgré tout, ce n'est pas suffisant. Dès le premier jour, il a affiché son ambition de gagner en Italie. Il faut l'admirer pour cela".

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Le prochain rendez-vous face à la France permettra d'en apprendre plus sur cette nouvelle Belgique. "On verra lundi où nous en sommes face à la France".