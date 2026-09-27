Un Zidane très détendu à Bruxelles : "Van Bommel ? On n'avait pas le même style..."

Florent Malice
Florent Malice depuis le Stade Roi Baudouin
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Un Zidane très détendu à Bruxelles : "Van Bommel ? On n'avait pas le même style..."
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Devant un parterre de journalistes bien rempli, Zinedine Zidane a donné sa deuxième conférence de presse d'avant-match en tant que sélectionneur des Bleus au Stade Roi Baudouin. Un moment très détendu, lors duquel "Zizou" a fait rire son assemblée à plusieurs reprises.

Didier Deschamps n'était pas toujours un mauvais client en conférence de presse, mais au fil d'un long règne à la tête de l'Equipe de France, il avait fini par refroidir un peu ses relations avec les journalistes, et on se rappelle de quelques rebuffades au fil des nombreux duels entre les Diables Rouges et les Bleus ces dernières années.

Son successeur a encore pour lui d'être fraîchement arrivé en poste et, il faut le dire, Zinedine Zidane semble un peu plus détendu de nature que son capitaine en 1998. Un sourire qu'il ne perd pas malgré un enchaînement de matchs très serré.

"Travailler les automatismes sur le terrain est très compliqué dans ces circonstances, car entre la Turquie et demain, on a à peine eu le temps de s'entraîner", concède Zidane. "C'était surtout une question de récupération pour les joueurs qui ont joué vendredi". Il y aura donc du changement face à la Belgique.

Zinedine Zidane évoque Van Bommel et fait rire la salle 

"Du changement, il y en aura, oui, mais je ne vais pas vous dire lesquels, désolé. Il y a un sélectionneur en face qui prépare son match aussi", sourit-il. "Mais avec quatre matchs en si peu de temps, c'était l'idée de faire tourner. L'important était aussi d'apprendre à se connaître les uns les autres durant cette trêve. Mais nous sommes aussi des compétiteurs et nous voulons gagner".

Zidane Zinedine
© photonews

"Zizou" revient dans un Stade Roi Baudouin qui lui réussit généralement assez bien, et dans lequel il avait notamment disputé la demi-finale de l'Euro 2000 facee au Portugal. "C'est Fabien Barthez qui m'a rappelé ça, je n'y pensais plus", reconnaît le sélectionneur des Bleus. "Mais c'est tout de même un bon petit souvenir, une demi-finale d'Euro".

Lire aussi… "C'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge" : Eduardo Camavinga chambre la Belgique

Des souvenirs en Belgique, Zidane en a également de plus récents, puisqu'il est passé par Bruges durant sa formation d'entraîneur. "Nous avions été très bien accueillis, dans de superbes installations et avec cette sympathie typique des Belges, on les connaît", lance-t-il avec un sourire. Et celui qu'il connaît aussi, c'est Mark van Bommel : les deux hommes se sont croisés une fois sur le terrain, en 2006, lors d'un FC Barcelone-Real Madrid.

"Alors... on n'avait pas vraiment le même style", rigole Zinedine Zidane, faisant éclater la salle de rire. "Il me mettait des petites "boîtes" (sic). Mais j'aime bien ce genre de joueurs, avec beaucoup de caractère. Je les préfère juste avec moi plutôt que contre moi". 

Quant au travail du sélectionneur Van Bommel, il ne fait que commencer, mais son homologue français sait que la Belgique a des qualités. "On s'attend à un match difficile, bien sûr. C'est un entraîneur qui vient d'arriver et qui met des choses en place, mais c'est une très belle équipe, qui a fait une très belle Coupe du Monde. Il y a de grosses individualités. C'est ce qui est intéressant dans cette compétition, ce sont de grosses affiches". 

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