Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

Romelu Lukaku a probablement poussé un sacré soupir de soulagement ce vendredi en inscrivant son premier but de la saison, lui qui vit des débuts très compliqués au Fenerbahçe. L'attaquant des Diables Rouges avait d'ailleurs un message assez clair pour son club à l'interview d'après-match.

Romelu Lukaku a retrouvé le rôle qui était le sien durant la Coupe du Monde 2026 : celui d'un joker de luxe, qui a encore trouvé le chemin des filets en montant au jeu avec les Diables Rouges. Ce but du 3-0 contre la Turquie était son premier... depuis le 7 juillet dernier et le 8e de finale de la Belgique face aux Etats-Unis.

"Il se passe quelque chose quand j'enfile ce maillot", souriait Lukaku après la rencontre au micro de RTL Sport. "Le travail paie toujours". Une pensée qu'il a un peu plus développée au micro de la télévision néerlandophone, évoquant sa situation au Fenerbahçe, qui n'est pas évidente.

Lukaku frustré par la gestion de son cas en Turquie

Romelu Lukaku n'a en effet été titularisé qu'une seule fois depuis son arrivée à Istanbul. Dès sa première conférence de presse, son président avait affirmé qu'il lui faudrait du temps avant d'être prêt à jouer, ce qui avait donné lieu à une conférence de presse assez étonnante.

"Je suis sûr que si je pouvais jouer à 100% avec Fenerbahçe, ma situation en sélection serait différente aussi. Ca compliquerait la tâche du sélectionneur", pointe Romelu Lukaku. "Je vais revenir à Fenerbahçe et me battre pour ma place. Je suis content qu'ils aient pu voir aujourd'hui que j'allais bien, peut-être que je vais revenir avec un autre statut".

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Car son statut actuel, justement, lui convient peu. "Je pense qu'ils se focalisent trop sur le passé. Les quatre dernières saisons, j'ai été transféré en fin de mercato et j'ai directement joué. C'est la première fois que ce n'est pas le cas", souligne Lukaku. "Ca m'a valu des regards de travers en conférence de presse quand je l'ai dit... Je pense qu'ils auraient pu mieux gérer ça. Mais j'aurai une discussion avec le club bientôt".