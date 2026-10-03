Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Romelu Lukaku avait un message clair pour Fenerbahçe : "Ils auraient pu gérer ça différemment"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Romelu Lukaku a probablement poussé un sacré soupir de soulagement ce vendredi en inscrivant son premier but de la saison, lui qui vit des débuts très compliqués au Fenerbahçe. L'attaquant des Diables Rouges avait d'ailleurs un message assez clair pour son club à l'interview d'après-match.

Romelu Lukaku a retrouvé le rôle qui était le sien durant la Coupe du Monde 2026 : celui d'un joker de luxe, qui a encore trouvé le chemin des filets en montant au jeu avec les Diables Rouges. Ce but du 3-0 contre la Turquie était son premier... depuis le 7 juillet dernier et le 8e de finale de la Belgique face aux Etats-Unis.

"Il se passe quelque chose quand j'enfile ce maillot", souriait Lukaku après la rencontre au micro de RTL Sport. "Le travail paie toujours". Une pensée qu'il a un peu plus développée au micro de la télévision néerlandophone, évoquant sa situation au Fenerbahçe, qui n'est pas évidente.

Lukaku frustré par la gestion de son cas en Turquie

Romelu Lukaku n'a en effet été titularisé qu'une seule fois depuis son arrivée à Istanbul. Dès sa première conférence de presse, son président avait affirmé qu'il lui faudrait du temps avant d'être prêt à jouer, ce qui avait donné lieu à une conférence de presse assez étonnante.

"Je suis sûr que si je pouvais jouer à 100% avec Fenerbahçe, ma situation en sélection serait différente aussi. Ca compliquerait la tâche du sélectionneur", pointe Romelu Lukaku. "Je vais revenir à Fenerbahçe et me battre pour ma place. Je suis content qu'ils aient pu voir aujourd'hui que j'allais bien, peut-être que je vais revenir avec un autre statut". 

Lire aussi… "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse
Car son statut actuel, justement, lui convient peu. "Je pense qu'ils se focalisent trop sur le passé. Les quatre dernières saisons, j'ai été transféré en fin de mercato et j'ai directement joué. C'est la première fois que ce n'est pas le cas", souligne Lukaku. "Ca m'a valu des regards de travers en conférence de presse quand je l'ai dit... Je pense qu'ils auraient pu mieux gérer ça. Mais j'aurai une discussion avec le club bientôt". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Turquie
Romelu Lukaku

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 3
Danemark Danemark 2-4 Portugal Portugal
Grèce Grèce 2-2 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 2-1 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 2-0 Serbie Serbie
France France 1-1 Italie Italie
Belgique Belgique 3-0 Turquie Turquie
Croatie Croatie 18:00 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 20:45 République tchèque République tchèque

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Union 60 Union 60 a propos de "Certains joueurs jouent les traducteurs" : Mark van Bommel s'explique sur la langue utilisée avec les Diables Union 60 Union 60 a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Union 60 Union 60 a propos de "C'est au Real Madrid que je dois tout" : Courtois justifie sa pause avec les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de D'autres Diables Rouges contre la Turquie ? Mark Van Bommel devrait réaliser plusieurs changements Pogi Pogi a propos de Un ancien du Standard et des Diables tranche entre Lavia et Raskin : "Pour moi, il est meilleur dans tout" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il y a du bon dans Van Bommel" : Obelgix positif avant de revenir... là où il est né, au Stade de France Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved