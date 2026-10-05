"Je le jure sur la vie de ma mère !" : la course au numéro dix est lancée pour la dernière danse de Leo Messi

La victoire 7-0 contre le Burkina Faso a déjà fait couler beaucoup d'encre, en ce qui concerne les conditions de voyage de l'équipe africaine. Un autre "match de la honte" se prépare cette fois pour les adieux d'une légende.

On parle encore beaucoup de l’Argentine ces derniers temps. Outre le match d'adieu de la légende Lionel Messi (lire ici), l’Argentine vient de jouer un match amical contre le Burkina Faso décrit comme le match de la honte.

Ce match d'adieu contre une autre nation africaine, le Bénin, qui viendra défier l'Albiceleste ce mardi 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires. Mais ce match s’apprête à être joué à nouveau dans des circonstances assez particulières.

La "der des der" de Léo Messi

Ce match sera la dernière sortie de Lionel Messi sous le maillot argentin, l'événement sera donc spécial pour toute la nation. Dans ce contexte, le numéro dix peut déjà compter sur une demande spéciale pour ses adieux.

En effet, alors que le match sera entièrement placé sous le signe des adieux de Lionel Messi à la sélection nationale, Mohamed Tijani, joueur béninois, a un seul objectif : le maillot de la superstar argentine qui disputera son tout dernier match international.

"On n’a pas besoin de se préparer pour ce match, on va simplement en profiter. C’est ce qu’il faut faire. Je rentrerai chez moi avec le maillot de Messi, je le jure sur la vie de ma mère", a raconté le défenseur avec un large sourire dans une interview accordée à Diario Olé.



Lire aussi… Les adieux de Lionel Messi font polémique : des conditions honteuses pour l'adversaire de l'Argentine›

Mission impossible ?

Cela s'annonce très compliqué mais le défenseur qui évolue en suisse à Yverdon-Sport a déjà sa petite idée sur comment s’y prendre pour mener à bien cette mission : "Je vais aller voir Messi directement, lui dire combien je l’aime et l'admire et puis lui demander de me donner son maillot."

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a également déclaré lors d’une interview qu’il était impressionné par l’héritage laissé par le champion du monde 2022 : "Je pense que tout le monde, y compris Leo lui-même, sera avant tout ému. La seule chose que nous devons faire, c’est en profiter. Le sentiment de l’avoir sur le terrain est unique. L'équipe nationale argentine continuera son chemin, mais ce ne sera bien sûr plus pareil."