🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

Scott Crabbé, journaliste football
| 1 réaction
🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le VAR a été sollicité pour le match entre la RAAL contre le Club de Bruges. Avec une décision importante à la clé, celle de ne pas accorder de penalty aux Loups, au plus fort de leur domination.

A 0-3, on semblait se diriger vers une deuxième mi-temps sans partage, sans histoire. Mais la RAAL a eu le bon goût d'y croire, de mettre le Club de Bruges sous pression dans la dernière demi-heure. Avec ce but du 1-3 signé Nolan Gillot. Et puis ce penalty que les Loups pensaient se voir accordé.

Spileers à la limite

L'arbitre principal a d'ailleurs désigné les onze mètres après ce contact de Jorne Spileers sur Mustapha Isah. Mais il a ensuite été appelé à revoir l'action par le VAR. Et comme souvent dans ce genre de cas, il a fini par se déjuger.

Les Louviérois étaient particulièrement frustrés : le défenseur brugeois a-t-il retiré son bras à temps ? Ne l'accroche-t-il pas avec son pied en bout de course ? Les réponses à ces questions ont en tout cas joué en faveur des Brugeois.

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
RAAL La Louvière

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Pogi Pogi a propos de Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved