🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd

Le VAR a été sollicité pour le match entre la RAAL contre le Club de Bruges. Avec une décision importante à la clé, celle de ne pas accorder de penalty aux Loups, au plus fort de leur domination.

A 0-3, on semblait se diriger vers une deuxième mi-temps sans partage, sans histoire. Mais la RAAL a eu le bon goût d'y croire, de mettre le Club de Bruges sous pression dans la dernière demi-heure. Avec ce but du 1-3 signé Nolan Gillot. Et puis ce penalty que les Loups pensaient se voir accordé.

Spileers à la limite

L'arbitre principal a d'ailleurs désigné les onze mètres après ce contact de Jorne Spileers sur Mustapha Isah. Mais il a ensuite été appelé à revoir l'action par le VAR. Et comme souvent dans ce genre de cas, il a fini par se déjuger.

🚨 | Pas de penalty pour la RAAL La Louvière ! La bonne décision ? ⚠️📺 #RALCLU https://t.co/p7YlQARfoq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 10, 2026

Les Louviérois étaient particulièrement frustrés : le défenseur brugeois a-t-il retiré son bras à temps ? Ne l'accroche-t-il pas avec son pied en bout de course ? Les réponses à ces questions ont en tout cas joué en faveur des Brugeois.