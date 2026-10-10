Anderlecht a trouvé le joueur qu'il lui fallait : "Il comprend très bien le football"

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Arrivé cet été à Anderlecht en provenance de Frosinone, Ilias Koutsoupias s'est rapidement imposé dans l'entrejeu des Mauves. Le milieu de terrain grec semble déjà avoir convaincu Vitor Bruno.

"Il comprend très bien le football", a souligné Vitor Bruno. Dès leur première discussion, l'entraîneur a compris qu'Ilias Koutsoupias était prêt à jouer un rôle important immédiatement. Selon lui, ce n'est pas un hasard si le Grec est passé devant d'autres recrues dans la hiérarchie. Il devra toutefois continuer à mériter sa place chaque semaine.

Le chaînon manquant au milieu de terrain

Ilias Koutsoupias apporte des qualités qu'Anderlecht n'avait pas toujours réussi à réunir chez un seul joueur ces dernières années. Il combine une bonne maîtrise technique, un important travail défensif et une excellente lecture des espaces. Dans les colonnes de La Dernière Heure, Alex Teklak a souligné que son placement constituait sa principale qualité. Le milieu de terrain réfléchit constamment à la manière dont il peut empêcher les contre-attaques dangereuses de l'adversaire.

Sa qualité de passe se distingue également. Ilias Koutsoupias ne cherche pas systématiquement à jouer vers l'avant de manière spectaculaire, mais privilégie généralement la bonne solution. Il sait quand Anderlecht doit accélérer le rythme et quand l'équipe a besoin de calmer le jeu.

En se rendant disponible dans les petits espaces, il aide ses coéquipiers à conserver la maîtrise du ballon. Les statistiques témoignent également de son investissement. Face à Zulte Waregem, il a parcouru 12,2 kilomètres. Mais sa principale force ne réside pas uniquement dans sa capacité à courir. C'est surtout sa lecture du jeu qui fait la différence.

Une confiance qu'il doit continuer à mériter

La rapidité avec laquelle Ilias Koutsoupias s'est imposé comme un titulaire est assez remarquable. Lors de son arrivée, certains s'interrogeaient sur la nécessité pour Anderlecht de recruter un milieu de terrain supplémentaire, alors que le club disposait déjà de plusieurs solutions à ce poste. Vitor Bruno, lui, n'a jamais douté de sa capacité à apporter immédiatement quelque chose à l'équipe.

Lire aussi… "Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière

Arrivé en provenance de Frosinone, le Grec avait inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en championnat la saison dernière. À Anderlecht, son rôle consiste avant tout à apporter de l'équilibre et de la maîtrise dans l'entrejeu.

Son absence sur la scène européenne reste toutefois un désavantage. Son transfert ayant été finalisé tardivement, il n'a pas pu être inscrit à temps sur la liste des joueurs autorisés à disputer les compétitions européennes. En championnat, il peut néanmoins continuer à renforcer son statut.

Vitor Bruno a cependant souligné que personne ne pouvait se reposer sur ses acquis : "Cinq ou six joueurs veulent prendre sa place. Il doit donc être à son meilleur niveau à chaque fois." Ilias Koutsoupias a parfaitement réussi ses débuts, mais il doit désormais prouver qu'il peut continuer à être ce chaînon manquant sur la durée.

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