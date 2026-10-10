L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs
Photo: © photonews
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Cet Anderlecht-là méritait-il la victoire ? Certainement pas. Mais que ces trois points feront du bien. Les Mauves ont livré une de leurs pires performances, mais certains méritent une belle cote : voici nos notes de Cercle-Anderlecht.

Coosemans (7)

Ses relances étaient catastrophiques, mais ce sont ses arrêts aux meilleurs moments qui ont évité à Anderlecht de prendre un 2-0 fatal. 

Augustinsson (5)

Un match terne mais on a très peu vu Gary Magnée dans l'autre sens. Akinsola, lui, a surtout été faire souffrir Maamar de l'autre côté. Le Suédois n'a pas grand chose à se reprocher.

Pétrot (7)

Il a été mis en difficulté par Ngoura, puis par Kouassi, mais a tenu le coup... avant d'envoyer un assist millimétré sur la tête de Bentayeb pour le 1-1.

Barry (8)

Quand le gamin de 20 ans disputant ses premières minutes est votre meilleur joueur, il y a un problème. Mais c'est un fait : Kaïs Barry a sauvé ses couleurs du break à plusieurs reprises, notamment devant Steve Ngoura. Quelques tacles glissés qui n'ont rien à envier aux titulaires habituels. 

Maamar (4,5)

Trop souvent pris dans son dos, Maamar a énormément tenté offensivement dans les combinaisons, mais c'était toujours brouillon. Pas aidé par des ailiers aux abonnés absents. Akinsola lui a tout fait, sans jamais que ce soit fatal. 

Lire aussi… LIVE : Bertaccini fait 1-2 !!! C'est un véritable braquage !!!

Kana (3)

Une perte de balle catastrophique qui coûte de 1-0, et ça n'aura pas été la seule. Bien trop de touches de balle, jamais de tentative pour casser les lignes, et un positionnement bien trop bas qui est loin d'avoir aidé Kaïs Barry (alors que c'était probablement le but). Calamiteux. 

Koutsoupias (5)

Lui aussi un peu trop bas, il n'a pas été aidé par un milieu de terrain allégé par Vitor Bruno. Loin d'être le plus mauvais Mauve sur le terrain, il a tout de même été plus discret que d'habitude. 

Ambros (3)

Brillant en début de saison dans un rôle plus central, il est méconnaissable depuis que Vitor Bruno l'exile côté droit. Le Tchèque revient systématiquement sur son pied gauche, manque ses centres ou revient en arrière, et ne réussit tout bonnement rien d'intéressant. Sorti à la pause.

Winkler (4,5)

On lui reconnaîtra qu'il a continuer à essayer, a forcé un dégagement sur la ligne et sera monté en puissance dans son match. Mais est-ce suffisant ?

Bentayeb (8)

La première vraie occasion anderlechtoise vient de son jusqu'auboutisme ; il inscrit le 1-1 en se libérant magnifiquement. Mais il devait faire le 1-2 lui-même à bout portant devant Coucke. Irréprochable malgré tout. 

Sikan (4)

Lui a le mérite de se battre et l'excuse d'être totalement abandonné par ses coéquipiers offensifs, mais l'Ukrainien a manqué son match et est sorti à la mi-temps. 

Remplaçants : 

Antman (7)

Jusqu'à la dernière phase offensive anderlechtoise, il ratait franchement tout... puis le caviar, ce pour quoi il est là, et cet assist pour Bertaccini. 

Cvetkovic (4,5)

Franchement pas très bien monté à part dans l'intention, impeccable comme d'habitude chez lui. Cvetkovic a voulu aller chercher trop grossièrement un penalty, a loupé une occasion assez conséquente et perd un duel devant son rectangle qui aurait pu coûter cher. 

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