Peano encore fautif, Gillot sonne la révolte : les notes de la RAAL contre Bruges

La RAAL n'a pas démérité mais a fini par rendre les armes contre le Club de Bruges. Edward Still retiendra la réaction de la deuxième mi-temps. Voici les notes des joueurs pour leurs prestations individuelles.

Peano (4) : quelques arrêts pour se chauffer les gants...et pourtant. Une nouvelle intervention coupable sur un centre qui permet à Bruges de faire le break juste avant la mi-temps. Moins de boulot après la pause.

Nkoa (6) : souvent mis en difficulté par la mobilité de Virgili, il a toutefois mordu sur sa chique, quitte à jouer des coudes.

Okou (4) : en difficulté dans ses duels face à Tresoldi, qui n'était pourtant pas dans un grand jour à la finition.

Lamego (5,5) : de retour dans le onze pour amener de la vitesse à l'heure de défendre sur Carlos Forbs, il n'a pas démérité mais s'est parfois retrouvé pris entre deux chaises lorsque le Portugais était accompagné de Sabbe ou Vetlesen.

Gillot (6,5) : retrouver sa place dans le onze sur son mauvais pied face à Jan Virgili n'était pas un cadeau. Le Français s'est ainsi rendu coupable de quelques fautes, valant quelques coups francs au Club, dont celui qui a amené le 0-1. S'est racheté avec une frappe très pure à l'heure de jeu. Très en vue lors de la dernière demi-heure.





L'entrejeu au combat

Wade (6) : ses jaillissements ont fait du bien au coeur du jeu, amenant pas mal de verticalité et de muscle. Mais pas toujours au diapason techniquement dans la dernière passe.

Courcoul (6,5) : irréprochable dans son attitude et souvent assez juste balle au pied. Mais face à la trempe de l'entrejeu brugeois, cela n'a pas suffi.

Delos (5,5) : son volume de course a offert à Sabbe quelques duels intéressants, mais son enthousiasme a parfois valu à Forbs un peu trop d'espace

Ito (4) : fêté par Enzo Scifo pour sa centième apparition avec la RAAL. Mais face à la qualité de l'adversaire, il n'a pas su apporter sa vivacité habituelle dans le dernier tiers du terrain. Pire, c'est même lui qui commet le penalty qui amène le 0-3 dès la reprise.

Isah a attendu son heure

Isah (6,5): un match à la Jerry Afriyie, avec des prises de la profondeur qui ont parfois mis à mal Jorne Spileers, mais peu d'occasion de se montrer dans le dernier geste. Jusqu'à ce duel qui aurait pu lui permettre de forcer un penalty face à Spileers. Mais le VAR en a décidé autrement.

Filet (5,5) : Son jeu de remise dos au but n'était pas intéressant. Et pourtant, c'est l'une de ses mauvaises passes dans ce registre qui a lancé Bruges vers le 0-2. Cette justesse technique, Zsombor Gruber l'a pourtant amenée à sa place en deuxième mi-temps.

