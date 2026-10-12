Rien ne va plus pour Johan Bakayaoko, écarté "pour raisons sportives" au RB Leipzig

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Rien ne va plus pour Johan Bakayaoko, écarté "pour raisons sportives" au RB Leipzig
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Johan Bakayoko n'a même pas pris place sur le banc ce week-end avec le Red Bull Leipzig. Une décision qui n'est, contrairement à ce qui s'était passé avant la trêve, pas liée à une petite blessure. C'est en effet un choix sportif de son entraîneur.

Le transfert de Johan Bakayoko (23 ans) au RB Leipzig commence à ressembler à un échec. Arrivé à l'été 2025 du PSV Eindhoven contre 18 millions d'euros, un montant déjà largement inférieur à ce qu'espérait un temps toucher le club néerlandais pour son ailier, le Belge vit une saison très compliquée.

Bakayoko n'a en effet pu disputer que trois matchs cette saison toutes compétitions confondues, montant au jeu contre le Borussia Mönchengladbach et décrochant une titularisation qui s'avérera décevante face au Werder Brême (défaite 3-1).

Demichelis se passe de Bakayoko pour raisons sportives 

Depuis, le Diable Rouge n'est plus apparu dans le groupe de Martin Demichelis, qui est entré en fonction à la tête du RB Leipzig cet été. Avant la trêve, son absence était expliquée par une légère blessure ; ce n'est plus le cas cette fois.

En effet, selon les informations de Sky Germany, c'est un choix sportif de la part de Demichelis qui tient éloigné Johan Bakayoko du groupe de Leipzig. Le Belge n'a même pas pu prendre place sur le banc lors de la réception de l'Eintracht Francfort - un match que le Red Bull Leipzig a remporté... 6 buts à 0. 

La saison passée, Johan Bakayoko avait disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts. Un rendement nettement insuffisant que ne suffisent pas à expliquer des problèmes musculaires en milieu de saison. 

Sous contrat au RB Leipzig jusqu'en 2030, Bakayoko, présenté il y a encore deux saisons comme l'un des plus grands talents du football belge, va devoir se ressaisir... ou aller chercher une solution et du temps de jeu cet hiver. Déjà ignoré par Rudi Garcia, assez logiquement, celui qui était l'une des révélations belges sous Domenico Tedesco paraît bien loin de pouvoir ajouter des sélections aux 18 qu'il a jusqu'ici engrangées. 

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