Opéré avec ce succès, Alexis Saelemaekers ne connait pas encore la date de son retour

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Opéré avec ce succès, Alexis Saelemaekers ne connait pas encore la date de son retour
Photo: © photonews
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Alexis Saelemaekers a été opéré avec succès de la cheville droite ce mardi 13 octobre. Selon plusieurs médias italiens, son indisponibilité pourrait atteindre trois à quatre mois, ce qui compromet sérieusement ses chances de rejouer avant 2027.

Le scénario redouté s’est confirmé. Blessé à l’entraînement à Milanello le 29 septembre, pendant la trêve internationale (à laquelle il n'avait pas été conviée par Mark van Bommel), Alexis Saelemaekers a dû se résoudre à passer sur la table d’opération. L’intervention, réalisée ce mardi à Amsterdam, consistait en un nettoyage arthroscopique et une stabilisation de la cheville droite. L’AC Milan a confirmé son succès dans un communiqué officiel, sans toutefois avancer de calendrier précis pour le retour de son joueur.

Une ancienne blessure qui se rappelle à lui

Le problème est d’autant plus préoccupant que le Diable rouge de 27 ans avait déjà été opéré de cette même cheville en 2024, après une fracture de la malléole médiale. Les examens complémentaires réalisés début octobre avaient aussi révélé une perte de stabilité de l’articulation à la suite du nouveau traumatisme.

Initialement, le club milanais espérait pouvoir gérer la blessure sans intervention chirurgicale. Mais les évaluations médicales ont finalement conduit à privilégier l’opération afin de stabiliser l’articulation.

Selon La Gazzetta dello Sport, le retour du Diable Rouge pourrait n’intervenir qu’en février 2027. Tuttosport évoque également une indisponibilité d’au moins quatre mois. Ces estimations restent toutefois à confirmer par le club "rossonero", qui n’a communiqué aucun délai officiel.

Un mauvais moment

L’AC Milan perd une option polyvalente sur les côtés et dans les zones offensives, même si le Belge n'avait pas beaucoup joué depuis l'arrivée sur le banc du nouvel entraîneur portugais Ruben Amorim. La concurrence est même belgo-belge à son poste depuis l'arrivée de Diego Moreira cet été, même s'il joue plus souvent à gauche depuis son arrivée en Lombardie. Saelemaekers va désormais entamer un processus de rééducation dont l’évolution déterminera la date de son retour.

Déjà absent de la sélection pour les rencontres internationales de cette trêve, le joueur devrait logiquement manquer les prochains rendez-vous des Diables Rouges, qui doivent notamment se déplacer en Turquie le 12 novembre, avant de recevoir l’Italie trois jours plus tard, en Ligue des Nations. Une fenêtre internationale qu'il ne pourra donc pas exploiter pour se mettre en évidence aux yeux du nouveau sélectionneur de la Belgique, même si celui-ci ne l'avait déjà pas convoqué lors du précédent rassemblement.

Désormais, Alexis Saelemaekers doit travailler pour retrouver la stabilité de sa cheville et éviter toute rechute. Après viendra le temps de tenter de retrouver sa place dans le onze, tant de Milan que de la Belgique.

"Tu as besoin de ce type de personnalité" : Alexis Saelemaekers révèle ce qui fait la force des Diables Rouges

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