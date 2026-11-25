Scène pour le moins étonnante mardi soir en Ligue des champions entre Feyenoord et le FC Porto. En fin de match, la goal-line technology a signalé un but alors que le ballon était loin d'avoir franchi la ligne. De quoi semer la confusion sur le terrain, dans les tribunes et jusque chez l'arbitre.

Feyenoord courait après le score depuis la deuxième minute. Le FC Porto avait pris les devants sur un but contre son camp d'Oussama Targhalline, et les Rotterdamois s'étaient créé plusieurs occasions d'égaliser en seconde période.

La goal-line technology se trompe, et pas qu'un peu

À la 88e minute, Nacho Ferri a placé une tête que Diogo Costa a repoussée sur le poteau. Le ballon était loin d'avoir franchi la ligne, mais la montre d'Irfan Peljto lui a signalé le contraire. L'arbitre bosnien a alors accordé le but.

Les joueurs de Feyenoord ont aussitôt fêté l'égalisation, tandis que ceux de Porto protestaient, incrédules. Les ralentis leur ont rapidement donné raison. Le ballon avait heurté le poteau sans franchir la ligne. La VAR est finalement intervenue et le but a été annulé.

La VAR rattrape le coup

Giovanni van Bronckhorst, l'entraîneur de Feyenoord, a avancé une explication après la rencontre. "La technologie sur la ligne de but ne fonctionnait pas à cause du froid", a-t-il déclaré.

Porto a finalement conservé son avantage (0-1) et empoché les trois points. Feyenoord reste bloqué à trois unités après cinq matchs de Ligue des Champions.



