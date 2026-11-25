Deux matchs étaient au programme en première partie de soirée de Ligue des Champions. Villarreal se rendait au Slavia Prague, et le FC Barcelone se déplaçait en Azerbaïdjan, au Sabah FC.

Suite à l'absence de Lamine Yamal pour ce déplacement au Sabah FC, l'un des nouveaux venus de la Champions League cette saison, Hansi Flick avait décidé de renforcer le noyau catalan en faisant appel au jeune talent belge Jesse Bisiwu.

L'ancien du Club de Bruges prenait donc place sur le banc en Ligue des Champions pour la première fois de sa jeune carrière, lui qui n'a pas encore eu l'occasion faire ses débuts avec les Blaugrana en match officiel cette saison.

Pas de temps de jeu pour Jesse Bisiwu

Le FC Barcelone a pris l'avantage en première mi-temps via Anthony Gordon (31e), avant de totalement prendre le large en seconde période : Gordon s'est offert un doublé (51e), avant des buts de Karim Adeyemi et Gabriel Jesus aux 55e et 60e minutes de jeu.

Sabah va sauver l'honneur et faire 1-4 un peu après le quatrième but barcelonais, inscrit par le Rwandais Joy-Lance Mickels (63e). Le score ne bougera plus, mais Hansi Flick n'en profitera pas pour offrir ses premières minutes en match officiel à Jesse Bisiwu.

Dans l'autre match de ce début de soirée européenne, Villarreal a été l'emporter d'une courte tête au Slavia Prague (0-1) sur un but de l'ex-Brugeois Tajon Buchanan, inscrit à la 62e minute de jeu.





Avec ces résultats, le FC Barcelone reste dans le top 8 de la Ligue des Champions, à la 4e place temporaire, tandis que Villarreal grimpe pour l'instant dans le top 24 avec 6 points, à la 22e place. Sabah (32e) et le Slavia (34e) comptent respectivement 3 points et un point.