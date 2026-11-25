Freddie Potts se sent désormais chez lui au Club de Bruges. Pourtant, au moment de rejoindre la Belgique l'été dernier, le milieu de terrain anglais de 23 ans a dû prendre une décision difficile : quitter West Ham United, le club où il avait passé presque toute sa vie. En interview, il revient sans détour sur ce choix.

Chez les Potts, West Ham est une affaire de famille. Freddie a rejoint le centre de formation à six ans, son frère Dan y est également passé et son père Steve a disputé pas moins de 506 matchs pour le club londonien. Ce dernier fait d'ailleurs toujours partie du staff technique. Forcément, au moment de faire ses valises, Freddie avait beaucoup à laisser derrière lui.

Quitter West Ham, un choix qui lui a coûté

"Je ne vais pas tourner autour du pot : c’était très difficile. West Ham a été mon club toute ma vie. J’ai toujours West Ham dans mon cœur", confie-t-il dans un entretien à The Guardian. Le milieu de terrain a toutefois fini par privilégier son avenir sportif. "Je devais tenir compte de ce qui était le mieux pour ma carrière et je m’épanouis énormément au Club de Bruges."

Sous les ordres de Nuno Espírito Santo, Potts avait vu son temps de jeu diminuer jusqu'à perdre sa place dans le onze de départ. Bruges lui offrait la possibilité de retrouver un rôle important et de découvrir la Ligue des Champions. C'est surtout la place accordée à la progression des jeunes joueurs qui l'a convaincu de franchir le pas.

L'intensité des séances de Leko a surpris Potts

Il lui a fallu un peu de temps pour prendre ses marques en Belgique. "Je ne vais pas mentir, j’ai trouvé cela difficile au début. C’est complètement différent quand on déménage dans un autre pays", reconnaît-il. Sur le terrain aussi, Potts a eu droit à une surprise. Malgré ses années en Angleterre, il ne s'attendait pas à des séances aussi intenses sous les ordres d'Ivan Leko.

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"Dès le premier instant, j’ai été vraiment surpris de voir à quel point tout le monde travaille dur à l’entraînement", raconte-t-il. L'Anglais a pris le pli. À Bruges, chacun doit donner le maximum à chaque séance, et cette exigence lui plaît. Après ses premiers mois en Belgique, la réception de Liverpool en Ligue des Champions lui offre un rendez-vous particulier avec un adversaire qu'il connaît bien.