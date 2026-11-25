Toutes compétitions confondues, Nicolo Tresoldi compte déjà 16 buts en 18 rencontres. Les recruteurs de tous les grands clubs sont présents dans les tribunes face à Liverpool pour l’observer. Reste la question : le Club de Bruges pourra-t-il le conserver si une offre complètement folle arrive ?

Le Club de Bruges affirme que personne ne pourra partir cet hiver. Les ambitions brugeoises sont claires, tant en championnat qu’en Ligue des champions, et le club a besoin de tout le monde – surtout de son buteur Nicolo Tresoldi.

Et si le Bayern Munich venait frapper à la porte avec soixante millions d’euros ?

AC Milan, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich... toute l’élite du football mondial aimerait pourtant l’attirer. Tous les scouts du top européen étaient donc présents mercredi soir au Jan Breydel pour le match contre Liverpool.

Reste la question : le Club de Bruges pourra-t-il le garder, même si une équipe vient frapper à la porte avec 60 ou 70 millions d’euros ? Frank Boeckx, consultant pour Het Laatste Nieuws, s’interroge à ce sujet, notamment en pensant à la blessure de Harry Kane au Bayern.

Le Club de Bruges ne vendra pas Tresoldi

“Quand Kane s’est blessé ce week-end, je me suis dit qu’ils viendraient déjà le chercher en janvier. Saibari ne perce pas vraiment et Kane a été opéré. Pourquoi ne viendraient-ils pas déjà le chercher pendant la trêve hivernale ?”, s’est demandé l’ancien gardien dans le podcast de HLN.

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“Bruges pourra-t-il le garder si le Bayern arrive avec soixante millions d’euros ? Avec cet argent, tu peux acheter quelqu’un d’autre et tu as Vermant en réserve. Pour soixante millions d’euros, ils vont quand même hésiter, non ?”