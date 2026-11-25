Le Club de Bruges reçoit Liverpool ce mercredi soir. L'affiche aura une saveur particulière pour Simon Mignolet, passé par les deux clubs et aujourd'hui directeur technique de l'Union belge. L'ancien gardien s'attend à un tout autre match que lors des précédentes confrontations.

Simon Mignolet connaît les deux clubs sur le bout des doigts. Après plusieurs années dans les buts de Liverpool, l'ancien Diable Rouge est devenu l'un des visages du Club de Bruges. À ses yeux, les Blauw-Zwart ont changé de dimension sur la scène européenne.

Liverpool sait à quoi s'attendre au Jan Breydel

"La situation est différente aujourd’hui. L’adversaire vient au Jan Breydel avec bien plus de respect et un autre état d’esprit qu’il y a cinq ans", explique Mignolet dans Het Laatste Nieuws. Selon lui, Liverpool a bien mesuré le chemin parcouru par les Brugeois.

"Je pense que Liverpool fait également l’analyse que je fais aujourd’hui. Ils adapteront leur plan en conséquence", poursuit-il. Mignolet s'attend tout de même à voir du jeu. "D’un autre côté, ce sont aussi deux équipes qui aiment pratiquer un football ouvert."

Qui Mignolet soutiendra-t-il ?

Entre les Reds et les Blauw-Zwart, difficile de choisir. Mignolet continue de suivre ses deux anciens clubs de près, et son rôle de directeur technique à l'Union belge lui donne une autre raison de regarder la rencontre.

Lire aussi… Steven Gerrard méprise Bruges : "Liverpool peut faire tourner et gagner quand-même"›

"Je continue de suivre attentivement chaque équipe dans laquelle j’ai joué. Depuis la position que j’occupe aujourd’hui, je serai davantage enclin à soutenir les joueurs qui évoluent en équipe nationale", explique-t-il. Quant à choisir son camp, Mignolet s'en tient à un souhait. "J’espère surtout que nous assisterons à un beau match."