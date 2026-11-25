Nicky Hayen est de retour à Bruges - non pas sur le banc, mais en tant que consultant pour le match contre Liverpool, sur VTM. Il a pour l'occasion évoqué son licenciement en décembre 2025.

Ayant depuis connu deux autres expériences, sur les bancs du Racing Genk et de Burnley, en Championship, Nicky Hayen a pu revenir avec un peu de recul sur son licenciement du Club de Bruges en décembre 2025. Surtout, il peut aussi désormais retenir le positif de son passage à la tête des Blauw & Zwart.

"Ca me fait très plaisir de revenir ici", déclare Hayen, qui fait office de consultant ce mercredi soir pour VTM en marge du match de Champions League face à Liverpool. "C'était il y a un an déjà, mais j'ai vécu de très beaux moments ici. J'y repense avec plaisir".

Nicky Hayen, licencié au bon moment ?

Son licenciement, à l'époque, avait été très mal accueilli par le public du Jan Breydel et par les observateurs. "C'était une décision impopulaire à l'époque... mais avec du recul, il faut être forcé de constater que c'était la bonne", surprend Hayen à ce sujet.

"Tu ne peux jamais prédire comment les choses se seraient passées, mais quand tu y repenses de manière objective... je crois que le licenciement de Ronny Deila (son prédécesseur, nda) était peut-être arrivé au bon moment, et le mien aussi. L'équipe n'a cessé de progresser depuis".

Lire aussi… LIVE : Le Club de Bruges se fait corriger 0-3 par Liverpool›

Désormais, Hayen est de nouveau sans club après la fin de son aventure à Burnley. "Je travaille sur quelques dossiers, en Belgique comme à l'étranger, mais je ne peux rien dire de plus", conclut-il évasivement.