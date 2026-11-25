Le Tribunal d'Arbitrage du Sport a rendu un verdict retentissant cette semaine et annulé la décision de la CAF de déclarer le Maroc champion d'Afrique 2025. Une décision qui a des conséquences insoupçonnées.

Du côté du Maroc, on a beau se lamenter, il y a de grandes chances qu'il faille s'y faire : le TAS a jugé la requête du Sénégal, lésé par la CAF après avoir remporté la CAN 2025 su le terrain, justifiée et a donc déchu les Lions de l'Atlas de leur trophée.

Si un recours devrait encore être effectué par la fédération marocaine de football, en attendant, des conséquences inattendues : le meilleur classement du Maroc au ranking mondial de la FIFA, acquis en septembre dernier, est annulé.

Le Maroc perd deux places, la Belgique juste derrière

En effet, la décision du Tribunal d'Arbitrage du Sport "annule" la victoire du Maroc face au Sénégal en finale de la CAN 2025, et fait donc perdre des points au ranking FIFA aux Lions de l'Atlas. Sur le site officiel de la fédération internationale de football, on constate ainsi que le Maroc passe de la 5e à la 7e place.

Deux pays en profitent : le Portugal, qui grimpe à la 5e place, et le Brésil, désormais 6e. La Belgique talonne désormais de très près le Maroc, à 0,98 points seulement !



Notons que ce ranking du Maroc n'était pas seulement le meilleur de l'histoire du pays : il était également le meilleur de l'histoire du football africain, les hommes de Mohamed Ouahbi ayant battu le record du Nigéria.