Outre Yari Verschaeren et Bjorn Meijer, Jesper Fredberg avait également réussi à attirer Lorenzo Insigne à la Sampdoria l'été dernier. L'ancien international italien rend de fiers services à l'équipe et se met même à marquer de la tête.

Il y a un an et demi, Jesper Fredberg a retrouvé du boulot comme directeur sportif de la Sampdoria. Ce club historique du football italien traverse des moments très durs, vivant un début de saison catastrophique en Serie B italienne, malgré les arrivées de Yari Verschaeren et Bjorn Meijer.

Fredberg en a pris pour son grade : les supporters se sont réunis devant chez lui, déversant un tas de fumier et accrochant une banderole hostile devant son domicile. Le Danois est pourtant toujours bien en poste.

La Sampdoria se reprend

Et depuis quelques semaines, les choses vont mieux. Le week-end dernier, l'équipe a signé une troisième victoire de rang en s'imposant 3-1 contre Benevento, également présent en Serie A il y a quelques années.

Sans Verschaeren et Meijer, la Samp' a pu compter sur un autre nom (malheureusement) connu du football belge. Alors que le score était déjà de 1-1 après dix minutes, c'est Lorenzo Insigne (bourreau des Diables à l'Euro 2021) qui a définitivement remis les siens devant.

#Insigne torna 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢 🤩 Titolare dopo un mese di assenza, decide così #SampBenevento ✅ Gol di testa e assist per l'altro 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒛𝒐, il 2008 Mezzotero 👏 #Samp #SerieBKT #DAZN https://t.co/1MVb1lE90f



— DAZN Italia (@DAZN_IT) November 21, 2026

Du haut de ses 35 ans et de son mètre 63, c'est bien de la tête que l'ancien comparse napolitain de Dries Mertens a inscrit le 2-1 au quart d'heure. Revenu de MLS en janvier dernier, l'ancien international italien a encore faim.

