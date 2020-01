Karim Belhocine veut retenir le positif : "Un match de reprise et notre douzième rencontre sans défaite"

Les Zèbres ont débuté l'année 2020 par un partage du côté d'Eupen (1-1). Un résultat qui n'inquiète pas pour autant le coach des Carolos.

Le Sporting de Charleroi n'est pas parvenu à s'imposer au Kehrweg ce samedi soir, la faute à une seconde période en demi-teinte. "Nous avons livré une bonne première mi-temps, nous étions bien en place et avons eu pas mal d'occasions. Un but qui tombe vite de notre côté avant cette égalisation d'Eupen. Mais nous avons su réagir et sommes repartis vers l'avant", explique Karim Belhocine. "Notre seconde période a été moins bonne et notre adversaire nous a posés plus de problèmes", précise-t-il avant de mettre en avant ce qu'il veut retenir de ce déplacement.

"Ce match nul n'est pas inquiétant, c'est un match de reprise. Il manque du rythme et les équipes ont travaillé dur durant le stage hivernal car elles se préparent pour les trois prochains mois. Le plus important à mes yeux est d'avoir vu mes joueurs essayer au plus loin des choses. Ils n'ont pas voulu se laisser dépasser par Eupen, un bon adversaire qui pose des problèmes à toutes les équipes. Mes joueurs n'ont rien lâche au niveau de la mentalité. Il faut continuer et ne pas oublier que c'est notre douzième rencontre sans défaite", confie le coach des Zèbres.

Eupen a profité de l'erreur de Nicolas Penneteau pour égaliser à la dixième minute de jeu. "Un joueur important qui a sauvé beaucoup de points jusqu'ici. Cela arrive de commettre des erreurs, le propre d'une famille, c'est de les ratrapper. Nous avons eu quelques occasions pour le faire, en vain. Cela arrive de temps en temps", a conclu Karim Belhocine.