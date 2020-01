Enes Saglik fait ses adieux à Charleroi, sans rancune

Enes Saglik a quitté le Sporting Charleroi pour l'Excel Mouscron. Un départ logique au vu de son absence de temps de jeu cette saison ...

Enes Saglik (28 ans) a quitté le Sporting Charleroi direction l'Excel Mouscron, après une première partie de saison sans le moindre temps de jeu. Le médian carolo a publié un message pour rendre hommage aux Zèbres : "Merci à mes coéquipiers avec qui j'ai passé des moments formidables, merci à Karim Belhocine et son staff qui méritent le plus grand respect et soutien de la part de tout le peuple carolo pour leur travail", écrit notamment Saglik.

"Et un remerciement spécial à vous public carolo, sans qui Charleroi ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je n'oublierai jamais votre soutien sans faille et vos marques d'attention après mon retour de longue blessure", conclut-il.