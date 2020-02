Vercauteren donne des nouvelles de Colassin et Kompany

Le prochain match du RSCA sera capital, mais se fera sans Antoine Colassin, sorti blessé. L'attaquant d'Anderlecht pourrait ne plus jouer avant un bout de temps. Vincent Kompany, lui, devrait revenir rapidement.

Antoine Colassin joue depuis plusieurs semaines avec un problème aux ligaments, mais Anderlecht n'a pas eu d'autre choix que de tirer sur la corde. "Il est sorti avec des douleurs. On l'a poussé trop loin dans ses retranchements", regrette Vercauteren. "Ca ne peut plus durer. On verra avec le staff médical, mais il sera out un certain temps".

Concernant Vincent Kompany, les nouvelles sont meilleures. "Vincent et Elias seront de retour ou presque pour la semaine prochaine. On ne voulait pas prendre de risque avec Vincent ce vendredi, en accord avec lui", explique Vercauteren. "Le faire jouer aujourd'hui et le perdre cinq semaines, ce n'était pas le but ...".