La date pour la finale de la Coupe de Belgique n'est pas encore confirmée

L'Antwerp a obtenu jeudi soir son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique en battant Courtrai. Le Club de Bruges avait déjà validé sa place la veille en écartant Zulte Waregem.

Prévue initialement le 22 mars, la date de la finale n'a cependant toujours pas été confirmée par l'Union belge. Cette dernière a cependant expliqué que la date définitive ainsi que l'heure seraient connues dans les prochains jours.

