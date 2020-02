Vertonghen à l'Ajax : un transfert lié à Daley Blind ?

Jan Vertonghen ne vit pas la meilleure saison de sa carrière à Tottenham. Une situation qui intéresse l'Ajax, qui rêve d'un retour du Diable Rouge.

Selon Valentijn Driessen, le Rédacteur en Chef du Telegraaf, Vertonghen n'envisagerait un retour à l'Ajax que si Daley Blind quittait le club. Les deux étant de très bons amis.

Vertonghen et Blind sont tous deux défenseurs et gauchers, et n'ayant plus la vitesse de leurs jeunesses, une place au cœur de la défense serait plus logique que celle d'arrière gauche pour les deux joueurs qui seraient donc en concurrence.

Toutefois, le Diable Rouge ne souhaiterait pas rivaliser avec son ami Daley Blind, surtout à l'heure actuelle où ce dernier est touché par des problèmes cardiaques. Dossier à suivre.