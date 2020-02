Plus de but fantôme : la Pro League instaure la goal-line technology en PO1 !

La Pro League a décidé de faire bouger les choses suite au but polémique accordé à Hans Vanaken contre l'Antwerp.

Il n'y aura plus de but fantôme en playoffs 1 : d'après Het Laatste Nieuws, le conseil d'administration de la Pro League a décidé d'instaurer le système de goal-line technology dès la phase finale du championnat ainsi qu'en finale de la Croky Cup. Grâce à cette technologie, déjà d'application dans les grandes compétitions internationales (depuis le Mondial 2014) et en Premier League, le doute ne sera plus permis.

Cette décision a été accélérée, on s'en doute, par le but polémique accordé, dans le doute, à Hans Vanaken face à l'Antwerp le 2 février dernier, but qui avait offert la victoire aux Blauw & Zwart.