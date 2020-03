Roberto Martinez : "Eden Hazard a eu beaucoup de malchance, mais je suis convaincu que le vent va tourner"

L'entraineur des Diables reconnait qu'Eden Hazard a eu pas mal de malchance pour sa première saison au Real Madrid, mais il reste confiant qu'il retrouvera son niveau et jouera les premiers rôles à Bernabeu.

"Il est très sensible, calme, toujours heureux, positif", tels furent les mots de Roberto Martinez à l'égard d'Eden Hazard, dans un entretien accordé à AS. "Eden fait tout pour récupérer le plus vite possible, afin de manquer le minimum de matchs. Il était très concentré sur sa récupération."

"Il est le capitaine, il est à l'âge idéal pour avoir des responsabilités dans un club comme le Real Madrid et avec la Belgique. Il a le caractère parfait pour pouvoir réagir comme il se doit dans des situations telles que son opération ou encore le report de l'Euro", poursuit Martinez.

"Il a lui-même jugé sa première saison au Real mauvaise"

L'entraineur des Diables croit que le numéro dix Belge reviendra en force pour s'imposer : "Il s'est bien adapté à la Liga et à Madrid. Son seul problème a été ses blessures. Il a été très, très malchanceux sur ce point là. La chance joue un rôle très important dans toutes les composantes du football et cette saison, il a manqué plus de matches que pendant les huit années qu'il a passées à Chelsea. C'est de la malchance mais je suis convaincu, que très bientôt, le vent va tourner et qu'il sera décisif."