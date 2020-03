Qu'en est-il des billets européens à la fin de la saison ? "L'Antwerp veut surtout s'affirmer"

Avec l'épidémie du coronavirus, il n'est pas encore certain que le football puisse encore être joué cette saison dans notre championnat. Et donc la question est : qu'en est-il des billets européens ?

La plupart des équipes espèrent que l'UEFA prendra position sur ces questions. Par ailleurs, il est également possible qu'un ou plusieurs tours de qualification pour l'Europa League soient annulés dans le cas le plus extrême et que moins de billets européens soient disponibles pour les clubs belges.

Finale de coupe

Le Club de Bruges, si le championnat devait s'arrêter aujourd'hui, serait immédiatement champion et certainement en Ligue des champions, tandis que Gand peut jouer les tours préliminaires en tant que dauphin. Même si cela peut changer lors de la dernière journée de phase classique (si elle devait être jouée).

La troisième place est plus difficile. Il y a maintenant Charleroi, mais l'Antwerp veut s'affirmer selon Het Nieuwsblad. Parce que le club pourrait encore prendre cette place grâce à la dernière journée, mais aussi grâce à la finale de la Coupe de Belgique.

Anderlecht espère toujours vivement que les matches de barrage pourront être joués.