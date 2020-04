L'UEFA a-t-elle vraiment l'intention de sanctionner les clubs belges? Les précisions de Mehdi Bayat

Les recommandations de la Pro League, premier championnat européen à se positionner pour l'arrêt de sa compétition, ont fait réagir l'UEFA. Mais Mehdi Bayat ne croit pas à une exclusion des clubs belges des prochaines compétitions européennes.

"L’UEFA se réserve le droit d’autoriser des clubs aux compétitions européennes de la saison 2020-2021, en se basant sur les règlements en vigueur", précisait un courrier envoyé jeudi soir par Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, aux 55 fédérations européennes.

Faut-il y voir des menaces pour les clubs belges, alors que la Pro League s’est positionné pour l’arrêt prématuré du championnat de Belgique? "Je ne pense pas que l’UEFA se prononcera de manière aussi drastique que ce qu’on a pu interpréter dans ce courrier envoyé", estime Mehdi Bayat dans un entertien accordé à la RTBF.

Je pense très clairement qu'il y aura une issue positive.

Les représentants de la Pro League ont d’ailleurs eu "une discussion constructive" avec ceux de l’UEFA ce vendredi. "Ils nous ont dit que ce courrier n’était pas une menace, mais que le souhait de l’UEFA était d’harmoniser la fin et la reprise de tous les championnats. Mais ils sont bien conscients de la situation de chaque championnat et je pense très clairement qu’il y aura une issue positive."

Et il n’est pas question pour le CA de la Pro League, malgré le courrier d’Aleksander Ceferin, de faire marche arrière. "Au contraire, précise Mehdi Bayat, je dirais qu’il y a encore plus de solidarité au sein du football belge et nous sommes tous d’accord pour faire front", ajoute le président de l’Union Belge.