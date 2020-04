Romelu Lukaku pas tendre avec les Rouches : "Je n'aime pas le Standard, ils le savent très bien"

Le Diable Rouge était en direct sur Instagram avec Thierry Henry jeudi soir.

Après avoir discuté de la suspension de la saison mais aussi de la NBA, Thierry Henry a voulu amener Romelu Lukaku et Axel Witsel sur un terrain plus sensible : la rivalité entre Anderlecht et le Standard.

L'attaquant de l'Inter a rappelé qu'il serait un Mauve toute sa vie : "Je n'aime pas Standard, le Club de Bruges et Genk. C'est comme ça. Je le dis haut et fort. Ils le savent très bien que je ne les aime pas".

"J'ai été formé à Anderlecht et je reste fidèle à ce club, comme Vincent Kompany reste fidèle", ajoute Lukaku.