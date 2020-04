Le KV Ostende reçoit le soutien de deux Diables Rouges

Conscients des difficultés financières rencontrées par le KV Ostende, Jordan Lukaku et Laurent Depoitre ont apporté leur aides au club flamand.

En proie à des difficultés financières, le KV Ostende est actuellement à la recherche de liquidités pour obtenir sa licence en vue de la saison prochaine. Ainsi, après avoir reçu l'aide de l'attaquant de l'AS Roma, Edin Dzeko, il y a quelques jours, celui-ci ayant mis l'un de ses maillots en vente aux enchères, c'est désormais aux tours de deux Diables Rouges de venir à son secours.

En effet, comme les côtiers l'ont annoncé sur leur compte Twitter, Jordan Lukaku et Laurent Depoitre ont imité l'ancien joueur de Manchester City en mettant en vente leur anciens maillots pour ensuite reverser les sommes récoltées au profit du quinzième de Pro League. Pour rappel, le premier a disputé trois saisons avec le KV, de 2013 à 2016, tandis que le second a porté le maillot jaune, rouge et vert de 2012 à 2014.