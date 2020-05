Ivan Leko impatient de coacher l'Antwerp : "Démontrer l'ADN de ce club de la première à la dernière minute"

Le Great Old a présenté ce jeudi son nouvel entraîneur lors d'une conférence de presse.

L'ancien milieu offensif a insisté sur un élément qui devrait faire plaisir aux supporters de l'Antwerp, très attachés aux traditions et à la ferveur. Ivan Leko sait en effet que l'Antwerp n'est pas un club comme les autres : "Nous voulons montrer l'ADN de ce club, sur le terrain, de la première à la dernière minute sur le terrain. Le football provoque et nécessite de nombreuses émotions. Tout le monde connaît l'Histoire de ce club et ce qu'il signifie. Je suis clairement heureux de commencer cette aventure et ce nouveau défi. Les supporters ont besoin de sentir que nous donnons tout".

Dans son nouveau Bosuil, le coach croate est optimiste mais il reconnaît également que ce ne sera pas si évident de remplir les objectifs de plus en plus ambitieux de la direction anversoise : "Je suis certain que je vais recevoir une bonne équipe. Les premiers sentiments étaient bons. J'ai énormément d'ambition. Le conseil d'administration et les supporters aussi. Bien sûr, il y aura de la pression, mais cela fait partie du jeu. Je veux former une équipe qui essaie de gagner chaque match".