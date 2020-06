Mbaye Leye raconte le match le plus abouti de sa carrière: "Mon fils m'avait dit de marquer cinq buts..."

Mbaye Leye a disputé plus de 350 rencontres en Pro League, mais il y en a une, en particulier, qui restera dans sa mémoire.

Vainqueur de la Coupe à trois reprises, Mbaye Leye n'a jamais eu la chance d'être sacré champion en Belgique. Dans une interview accordée à Voo Sport et consacrée aux playoffs, il est revenu sur les deux titres qui lui ont échappé de peu, avec le Standard (lors de la saison 2010-2011) et avec Zulte Waregem deux ans plus tard.

Mais il a aussi évoqué l'une des performances les plus marquantes de sa carrière. C'était justement lors de sa folle saison avec Zulte, sur la pelouse du Club de Bruges. "Je pense que c'était le match le plus abouti de ma carrière", commente l'ancien buteur de Pro League.

L'ovation des supporters brugeois: 'Waouw'

"On avait gagné à Bruges 3-4 et j'avais marqué un triplé", se souvient-il, avant d'expliquer pourquoi le souvenir de cette rencontre reste aussi vif dans sa mémoire. "C'était un 18 avril, jour de l'anniversaire de mon fils. Il avait cinq ans ce jour-là et en partant au stade, il m'avait dit: 'Papa, il faut marquer cinq buts comme c'est mon anniversaire.'"

Et s'il n'a pas atteint les cinq buts, Mbaye Leye avait tout de même marqué cette rencontre de son empreinte avec trois buts et un assist: "Je lui avais répondu que si je marquais un but, je serais déjà très content. Et finalement j'avais vécu un match extraordinaire et après mon troisième but, le kop de Bruges m'avait applaudi et là, je me suis dit: 'Waouw'. Inoubliable..."