Ivan Leko après l'annonce de l'arrivé de Bölöni à Gand : "Nous sommes surpris"

Ce samedi, l'Antwerp reçoit Gand dans une rencontre où Bölöni, nouvel entraîneur des Gantois, retrouvera son ancien employeur. Ivan Leko, l'entraîneur du Great Old, ne s'attendait pas au retour du Roumain.

"Bien sûr, nous sommes surpris. Nous avions préparé la rencontre en sachant que Thorup était aux commandes et on ne s'attendait pas à ce qu'il soit renvoyé. Nous allons ajuster un minimum notre préparation, mais pas trop. Nous devons compter sur nos forces", a déclaré le Croate en conférence de presse.

Cependant, Leko a déjà affronté Bölöni lorsque qu'il entraînait Bruges. Et en six confrontations, l'actuel T1 du Great Old n'a jamais perdu contre le Roumain. Va-t-il réussir à prolonger la série ? Réponse ce samedi !