Un ancien Buffalo s'exprime: "Je sais ce que c'est quand Louwagie et De Witte entrent dans le vestiaire"

Birger Verstraete a fait cette saison son retour en Jupiler Pro League. L'Antwerp est allé le rechercher à Cologne. Par le passé il a porté le maillot de La Gantoise et observe de loin de qu'il se passe dans son ancien club.

Ces dernières années, La Gantoise a bien grandi, et comme tout le monde je n'avais pas vu venir ce début de saison dramatique", confie le joueur de l'Antwerp dans Sport/Footmagazine. "Ils ont reçu beaucoup d'argent, mais l'argent n'est pas tout. Déjà deux entraîneurs remerciés et beaucoup de nervosité. La panique vient de De Witte et de Louwagie. Je sais ce que c'est quand ces-deux-là rentrent dans le vestiaire".

Selon le milieu de terrain, il y a encore beaucoup d'écart entre Gand et le Club de Bruges. "Le Club a aussi connu des moments difficiles, mais ils ont de l'expérience. Ils ont maintenant construit une équipe performante et surtout ils peuvent se permettre d'attendre dans ce mercato. C'est la différence entre les deux clubs: Bruges est stable, Gand est instable. Ce qu'il se passe chez les Buffalos n'arrivera plus à Bruges".