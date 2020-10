Premier but en pro pour le produit Rouche Arthur Theate, qui s'épanouit à Ostende

Arthur Theate n'a pas été prolongé au Standard et a opté pour le projet ostendais, avec succès.

Juste avant de rejoindre l'équipe nationale U21, Arthur Theate (20 ans) s'est offert son premier but avec le KV Ostende. Du moins, c'est ce qui est apparu sur les ralentis, car c'est bien Maxime D'Arpino, botteur du coup-franc, qui a célébré le but comme si son ballon avait fini au fond sans que le défenseur le touche. "À Malines, il avait célébré sans marquer (rires)", plaisante le Français, présent comme Theate en conférence de presse.

Theate a cependant bel et bien touché le ballon et le but lui est attribué. "Je lui laisse, c'est son premier but en pro, il en a besoin", ajoute D'Arpino avec humour. Les deux jeunes joueurs étaient naturellement ravis. "On verra bien sur les images si je la touche ou pas", sourit Theate, qui confirme son bon début de saison avec Ostende, lui qui n'a pas été conservé par le Standard. "Mouscron a été mauvais ? Je ne sais pas si c'est ça ou si nous avons été très bons. Je pense que nous faisons un bon match et c'est ce qui compte. On continue notre belle série et c'est ce qui importe", conclut le défenseur central.