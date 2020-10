Philippe Montanier : "Un match intéressant contre la meilleure équipe de Belgique"

Ce samedi soir, le Standard est parvenu à arracher le partage contre le Club de Bruges en toute fin de rencontre (1-1) lors de la neuvième journée de championnat.

Le match au sommet entre le Standard et le Club de Bruges s'est soldé par un match nul (1-1). "C'était un match intéressant avec une bonne intensité contre la meilleure équipe de Belgique à mes yeux", confie Philippe Montanier à l'issue de la rencontre. "Je suis un peu frustré par cette première période, où nous aurions pu ouvrir le score et nous encaissons. Néanmoins, nous sommes parvenus à bousculer Bruges en seconde période et nous marquons en fin de rencontre. Le Standard est une jeune équipe qui joue avec beaucoup d'enthousiasme tandis que Bruges est une équipe expérimentée. Nous devons encore nous améliorer", explique le technicien français.

Pas de grand spectacle du côté de Sclessin mais plusieurs polémiques concernant l'arbitrage. "Je ne suis pas un bon arbitre, puis je ne contrôle pas ces choses-là. Je n'ai cependant pas compris mon carton jaune, ni les six minutes additionnelles. J'ai l'impression que nous avons joué trois minutes. Les penaltys ? Je ne sais pas s'ils sont corrects ou non, je me concentre sur le jeu", a conclu Montanier.