Anderlecht et la D1A ont découvert Musa Al-Taamari : "J'espère marquer contre Bruges !"

Musa Al-Taamari, ou Mousa Tamari selon l'orthographe employée : le nouveau venu d'OHL a fait forte impression en montant au jeu face à Anderlecht. L'international jordanien veut continuer sur cette voie.

Le paradoxe n'était pas flatteur pour Anderlecht : d'un côté, une recrue très attendue et ayant coûté près de 3 millions d'euros monte au jeu et peine encore à faire la différence - Mustapha Bundu, qui n'a pas pu améliorer le jeu offensif du RSCA. De l'autre, l'arrivée record d'un club promu en D1A, débarqué de Chypre pour un tiers du prix et sans grande publicité - Mousa Tamari, qui mettra le feu à la défense adverse et touchera le poteau d'une superbe frappe enroulée.

"Samedi, je marque, promis", plaisante Tamari sur le site officiel d'OHL ce mardi. Car le MVP 2019 du championnat chypriote commence le championnat par deux morceaux de choix : en déplacement à Anderlecht et à domicile contre le Club de Bruges. "J'ai hâte de la venue de Bruges, c'est encore un bel adversaire. Commencer face à Anderlecht, c'était beau aussi : ça reste l'équipe la plus connue de Belgique à l'étranger et une très bonne équipe, ne l'oublions pas".

L'une des révélations de la saison ?

Comme certains autres transferts arrivés sous les radars ces dernières saisons, Mousa Tamari pourrait bien être l'une des bonnes surprises de cette saison - on pense à Ali Gholizadeh, Moses Simon ou encore Terem Moffi. OHL pourrait bien avoir fait la bonne pioche, à charge du Jordanien de confirmer : "J'espère être titulaire (...) Tout va plus vite qu'à Chypre ici. Le coach m'a demandé de faire tout le flanc dimanche, mais ce n'était pas mon poste habituel ; j'ai dû tenter de m'acquitter de mes tâches défensives du mieux que je le pouvais également".

Une chose est sûre pour Tamari : "OHL me paraît être le bon choix", conclut-il après ces débuts pas passés inaperçus. La Pro League compte un nouveau joueur à suivre, et ce n'est pas forcément celui sur lequel tous auraient parié.