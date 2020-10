Officiel : Aaron Leya Iseka est de retour en Ligue 1

Aaron Leya Iseka quitte la Ligue 2 et le TFC : l'ancien attaquant du RSC Anderlecht rejoint le FC Metz.

Le FC Metz se cherchait un joker médical depuis la lourde blessure d'Ibrahima Niane, son attaquant vedette, victime d'une rupture des ligaments croisés. Et le club lorrain a jeté son dévolu sur un Belge : Aaron Leya Iseka (23 ans), le frère de Michy Batshuayi, est prêté par Toulouse (Ligue 2) pour l'intégralité de la saison en cours.

L'attaquant formé au RSC Anderlecht et passé par Marseille et Zulte Waregem évoluait au Téfécé depuis 2018, disputant 58 matchs de Ligue 1 pour 6 buts sous les couleurs de Toulouse et l'OM. Un peu dans le creux, il espère pouvoir se relancer à Metz.