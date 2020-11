Arnaud Bodart : "Je n'avais jamais imaginé marquer un but dans ma carrière"

Le Standard de Liège a évité la défaite de peu ce week-end à Sclessin et remercie un grand Arnaud Bodart. Le portier liégeois a sauvé les siens en multipliant quelques arrêts décisifs mais surtout en marquant en toute fin de partie contre Eupen (2-2).

Arnaud Bodart était évidemment aux anges après avoir inscrit le premier but de sa carrière et arraché le partage dans les dernières secondes face à Eupen. "Je suis très content d’avoir été arracher ce point parce que un peu avant, heureusement qu’il y a hors-jeu sur cette phase où je passe un peu à côté du ballon. S’il y avait but, c’était pour moi", a souligné le sauveur du matricule 16 au micro d’Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

"Je suis très content d’avoir marqué. Je n’avais jamais imaginé marquer un but dans ma carrière de footballeur. Cela rapporte un point et c’est très bien car nous étions réduits à dix", a conclu Arnaud Bodart.