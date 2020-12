Le Beerschot savoure : "Etre en tête du championnat, un scénario de rêve"

Avec un but et une passe décisive, le défenseur a eu un impact important dans la victoire du Beerschot à Malines dimanche dernier. Le Rat est prêt à affronter Eupen ce dimanche.

Le Beerschot ne cesse d'impressionner les observateurs depuis le début de la saison et se retrouve désormais leader de D1A avec 28 points au compteur. "Quelle belle réussite ! Et bien mérité aussi. Etre en tête du championnat, un scénario de rêve, vraiment. À mon avis, il n'y a pas d'autre équipe en Belgique qui montre la même mentalité de gagnant et la même envie. Nous sommes proches en tant que groupe et nous avons beaucoup d'estime et de respect les uns pour les autres. Nous en profitons déjà, mais nous nous concentrons maintenant sur notre match à domicile contre Eupen", a confié Jan Van den Bergh en conférence de presse.

Le Beerchot est prolifique à l'avant avec 38 roses plantées mais les Rats encaissent également beaucoup de buts, 33 jusqu'à maintenant. Le club anversois possède la meilleure attaque mais aussi la pire défense de D1A. "Bien sûr, j'adorerais encaisser moins de buts et finir le match avec une clean-sheet de temps en temps, mais tout est vraiment un travail d'équipe. Vous gagnez en équipe et vous perdez en équipe, c'est aussi simple que cela. Notre style de football est offensif et aventureux, ce qui signifie qu'il y a toujours une possibilité de concéder des buts sur une contre-attaque de nos adversaires. C'est un risque calculé. D'un autre côté, nous avons également été malchanceux en défense à de nombreuses reprises. Comme dimanche dernier à Malines avec ces deux buts contre son camp. J'ose dire que nous sommes plus équilibrés en défense maintenant", a précisé le défenseur central.

Le Beerschot doit encore disputer cinq rencontres cette année. Eupen ce dimanche avant Mouscron, Saint-Trond, le Cercle de Bruges et Anderlecht. "Il n'y a pas de matchs faciles dans le football. Et encore plus lorsque vous êtes en haut du tableau", déclare catégoriquement le Rat. "Nous savons maintenant que nous pouvons battre n'importe quelle équipe de D1A et d'un autre côté, nous pouvons perdre contre n'importe qui aussi. Mais attention, il n'y a pas de place pour la nonchalance et la détente au Beerschot. Pas non plus contre Eupen, notre adversaire de dimanche, qui n'a pas perdu ses quatre derniers matchs. Ce match est maintenant notre principal objectif", a conclu Jan Van den Bergh.