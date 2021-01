Après Oularé, plusieurs attaquants du Standard pourraient aussi se retrouver dans le noyau B !

Alors qu'Obbi Oularé a été envoyé dans le noyau B pour avoir refusé un prêt à Barnsley, en Championship, d'autres attaquants pourraient suivre.

C'est le grand nettoyage d'hiver au Standard de Liège : alors qu'Obbi Oularé a été écarté du noyau A (a priori pour avoir refusé un départ pour Barnsley, en Championship, où il pourrait être prêté avec option d'achat), c'est désormais Felipe Avenatti qui l'aurait suivi et devrait désormais se contenter de travailler avec les Espoirs, rapporte la RTBF.

Ce mardi, Oularé et Avenatti reprendront donc avec le noyau B pour les grands débuts du nouveau T1 Mbaye Leye. Concernant Felipe Avenatti, il s'agirait de raisons disciplinaires et motivationnelles. L'Uruguayen serait également sur une voie de garage et le KV Malines semble intéressé concernant un prêt avec option d'achat. Oularé et Avenatti pourraient ne pas être les dernières victimes de ce coup de balai : Duje Cop et Aleksandar Boljevic seraient également en sursis.