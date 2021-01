Losada tire sa révérence: "Je dois tout au Beerschot, mais entraîner en MLS est mon rêve"

Hernan Losada quitte donc le Beerschot sur une défaite. Il a fait ses adieux au club anversois non sans émotion.

Hernan Losada a donc pris sa décision, celle de quitter le Beerschot avec effet immédiat. Lors de la conférence de presse après la défaite de son équipe contre le Club de Bruges, l'Argentin a fait des adieux... difficiles.

"Je ne serais rien sans le Beerschot et je ne peux que les remercier de m'avoir donné ma chance. Je remercie le club en entier pour cela. C'est grâce à eux que j'ai cette opportunité. C'est un rêve pour moi d'entraîner en Major League soccer et cette chance ne se présente pas tous les jours. Je suis prêt pour ce nouveau défi, et je pense avoir fait le tour ici au Beerschot."

Il est ensuite revenu sur son parcours à la tête de l'équipe: "La montée de D1B a été obtenue dans les larmes et dans le sang. Ensuite, nous avons connu un début fantastique en D1A. Le timing de mon départ n'est juste pas bon car j'aurais préféré rester toute la saison mais la MLS débute dans une semaine et je dois partir maintenant."

Depuis vendredi la presse américaine annonce que Losada va s'en aller mais ce n'est que ce dimanche après la rencontre que le Beerschot a officialisé le dpart du coach argentin dans l'ancien club d'Andy Najar et Wayne Rooney.