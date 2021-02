Un "vrai match de Coupe" et une qualification "jusqu'au boutiste" pour Charleroi

Karim Belhocine a vu ses Zèbres souffrir sur la pelouse détrempée et boueuse du Mambourg, mais il a aussi vu ses hommes s'arracher pour aller chercher leur qualification pour les huitièmes de finale.

Karim Belhocine a dû se montrer patient sur son banc, mercredi, en siezième de finale de la Coupe de Belgique. Parce que ses Zèbres ont longtemps subi les événements. "C'était un vrai match de coupe", souffle le coach du Sporting.

"Un match sur un terrain et dans des conditions difficiles, qui ont influencé la façon de jouer des deux équipes et, comme Westerlo, il a fallu qu'on s'adapte." Mais ce sont les Campinois qui ont le mieux su appréhender la situation en début de rencontre. "Au début Westerlo gagnait beaucoup de duels. Ils avaient envie et ils se sont aussi créé de belles occasions", confirme-t-il.

Un match qui aurait pu basculer dans les deux sens.

Mais Charleroi a su attendre son heure pour aller chercher sa qualification. "C'est le genre de match qui aurait pu basculer dans les deux sens. Les changements nous ont apporté de la percussion et de la profondeur et on a pu compter sur Teo pour faire la différence."

De quoi satisfaire, forcément, le coach carolo. "On a su s'adapter aux conditions et au jeu de l'adversaire. Et je suis très fier de la débauche d'énergie et du jusqu'au boutisme dont on fait preuve les joueurs ce soir", conclut-il.