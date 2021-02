Le but de Selemani face au Standard, un coup de chance ? "Non, c'était mon intention"

Le but de Faïz Selemani a envoyé les deux équipes aux prolongations à la surprise générale, tant la frappe du Comorien est venue de nulle part.

Faïz Selemani était l'un des joueurs les plus en vue du KV Courtrai et était assez fier de la performance de son équipe. "Je l'ai dit aux gars dans les vestiaires, on doit être déçus de cette défaite, mais ça ne doit pas durer. On a bien joué, surtout en seconde période. Il ne faut pas être trop négatifs", estime l'attaquant.

"Quand on voit comment on a joué, je crois que ce noyau peut faire de grandes choses. Pourquoi pas viser le top 8 et les PO2 ? On n'est qu'à 4 points, c'est possible", estime Selemani, qui a ensuite évoqué son but surprenant. "Non, ce n'était pas un coup de chance, c'était mon intention de frapper", affirme le Comorien. "Ca nous a permis d'aborder les prolongations en confiance, on méritait mieux".