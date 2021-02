Un Bruges au petit trot élimine un Great Old sans idée

Avec 7 joueurs à vocation défensive, l'Antwerp ne n'est pas déplacé le couteau entre les dents au Jan Breydel pour ce huitième de finale de Croky Cup. Au final, le Great Old est éliminé sans gloire.

On le sait, se déplacer sur la pelouse du Club de Bruges est toujours compliqué. Pourtant, cette saison trois équipes se sont imposées dans la Venise du Nord: Charleroi, le Beerschot et La Gantoise, signe que tout est possible.

Pour y parvenir, Vercauteren avait décidé de fermer la boutique: 5 défenseurs (avec De Laet replacé latéral droit), deux médians défensif et un Gerkens aligné en 10. A charge de Lakmel Zé et de Avenatti d'alimenter le marquoir. On ne va pas mettre du suspense dans cet article: les deux hommes n'ont pas eu la vie facile surtout avec un Refaelov dans la tribune.

Au final, Bruges a joué un match tranquille, avec une grosse possession de balle et quelques petites occasions en première période, souvent à la suite d'une approximation d'Ortwin De Wolf qui disputait sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs. Le pire, c'est que c'est Seck qui a eu la plus belle occasion avec une tête à bout portant dans les bras de Mignolet.

Après la pause, tout va s'emballer. Mata se joue du flanc gauche anversois avant de servir Hans Vanaken bien seul pour inscrire le premier but de la rencontre (47', 1-0). La fin de match sera un vrai feu d'artifice, même si au final c'est De Wolf qui a allumé les mèches.

L'ancien gardien des Pandas repousse maladroitement une tête de Dost dans les pieds de ce dernier: Bruges fait le break (80', 2-0'). Dans la foulée Lamkel Zé marque son petit but habituel pour réduire le score et encore espérer (83', 2-1). Mais De wolf va mal se placer et se faire surprendre par une frappe de Vormer au premier poteau (85', 3-1).

Solide leader en championnat, le Club de Bruges se hisse donc en quart de finale de la coupe de Belgique et peut toujours rêver du doublé. Pour l'Antwerp, c'est donc l'élimination et un titre qui ne sera pas reconduit. Et à jouer de manière frileuse, cela pourrait très bien entraîner d'autres désillusions.