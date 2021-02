Vincent Kompany et Mbaye Leye vont enfin pouvoir entamer leurs cours d'entraîneur

Les 20 aspirants entraîneurs débutant les cours pour obtenir leur licence sont connus, et parmi eux se trouvent Vincent Kompany et Mbaye Leye.

Vincent Kompany et Mbaye Leye sont déjà entraîneurs principaux, mais n'ont pourtant ... pas encore leur diplôme. Une situation problématique dans l'optique de l'obtention de la licence professionnelle pour Anderlecht et le Standard, et qui avait forcé le RSCA à passer par des circonvolutions à l'époque en plaçant Simon Davies aux côtés de Kompany. L'absence de diplôme avait également posé problème, à l'époque, à Karim Belhocine du côté de Courtrai.

La seule façon de contourner ce souci est de s'inscrire aux cours, qui commencent fin mars ; 55 candidats s'étaient présentés, 20 seulement étaient retenus. Le Nieuwsblad rapporte ce mercredi que Kompany et Leye ont tous deux été retenus parmi ces 20 candidats, ainsi que Carl Hoefkens (assistant au Club de Bruges), Timmy Simons et Davy De Fauw (assistants à Zulte Waregem). Les candidatures sont prises tous les deux ans ; ils débuteront donc fin mars et ne se termineront pas avant juin 2022.