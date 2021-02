Les arbitres, dont celui du Clasico, sont connus

Les arbitres de cette 29ème journée sont connus. Ce vendredi, pour le choc entre Charleroi et Genk, ce sera Jan Boterberg qui sera au sifflet. Nicolas Laforge sera au sifflet du duel de bas de classement entre le Cercle et Waasland-Beveren.

La bataille des Flandres entre La Gantoise et le Club de Bruges sera dirigée dimanche par Van Driessche. Enfin, Erik Lambrechts sera l'arbitre du Clasico. Voici les arbitres de toutes les rencontres.

