Josh Cullen, l'affaire de l'année : "À ce prix-là, on ne trouve presque aucun joueur de ce niveau"

Josh Cullen n'était pas forcément le renfort qui enthousiasmait le plus les supporters d'Anderlecht à son arrivée, mais l'Irlandais a fait taire les sceptiques.

Son style de jeu "à l'anglaise", son activité permanente au milieu de terrain du RSCA et sa personnalité de leader en ont fait l'un des joueurs les plus appréciés du noyau à Anderlecht. "Pour ce prix, c'est quasi-impossible d'amener un joueur ayant un tel impact", estime Vincent Kompany. Pour 500.000 euros, c'est en effet une belle affaire, Josh Cullen débarquant avec l'expérience de la Premier League, où les prix sont généralement très élevés.

Quant à l'impression de footballeur avant tout physique qu'il dégage, elle est trompeuse, selon son coach. "Il a plus de talent et de qualités qu'il le montre au premier regard. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce qu'il marque dix goals par saison, ce n'est pas son rôle", reconnaît Kompany. "Mais il renforce tout le monde autour de lui, il abat un travail phénoménal".

Une influence positive dans le vestiaire

Surtout, Josh Cullen, s'il n'a que 24 ans, amène une influence très positive sur ses jeunes équipiers. "Josh a une énorme honnêteté dans tout ce qu'il fait et c'est un exemple fantastique pour tous ces jeunes joueurs qui auront une belle carrière, qui iront dans des grands clubs. Même s'il peut surprendre par rapport aux qualités qu'on attend de lui, peu lui importe que ces qualités soient reconnues, il est très humble", explique l'entraîneur d'Anderlecht.

Une attitude de bosseur, donc : "Un joueur d'une telle importance, qui a connu West Ham et la Premier League, mais qui a un tel état d'esprit, ça enlève toute excuse à d'autres joueurs pour manquer d'intensité ou de motivation", pointe Vincent Kompany.