Arrivé cet été, un jeune Rouche espère percer au Standard : "Je suis heureux de jouer ici"

Cette saison, le Standard n'a pas hésité à faire appel à ses jeunes.

Plusieurs jeunes évoluent dans le noyau Rouche cette saison, preuve que le Standard compte sur les joueurs de son académie. Semih Altikulac en fait partie et espère être le prochain à recevoir sa chance en A.

Le Français, qui porte les couleurs des U19 de Turquie, était arrivé à Liège en provenance de Lyon l'été dernier. Il y a évolué durant trois saisons aux côtés de son frère jumeau Melih (qui lui joue toujours chez les jeunes de l'OL).

Altikulac s'est confié au média Fanatik évoquant son expérience actuelle à Liège avec les U21 Rouches : "J'ai passé trois bonnes années à Lyon, puis le Standard s'est manifesté et j'y ai signé. Je joue avec les U21 depuis cet été et tout se passe très bien. Je suis heureux de jouer au Standard."

Le jeune médian y a découvert un football bien différent que ce qu'il a connu en France : "Les matches en Belgique sont plus physiques. La Pro League est basée sur la puissance physique avec beaucoup de longues courses. La puissance prime sur la technique."

Semih Altikulac est sous contrat au Standard jusqu'en 2022, et espère recevoir sa chance avec l'équipe première des Rouches. Il est également jeune international avec la Turquie, où il espère également porter le maillot de l'équipe A un jour : "C'est une grande joie de représenter l'équipe nationale et mon objectif est l'équipe A. Ce serait une grande fierté pour ma famille et pour moi. J'y tiens beaucoup et vais travailler pour."